Statio Orbis, cinque anni fa la preghiera solitaria del Papa in Piazza San Pietro

Un video per rivivere il momento storico della sera del 27 marzo 2020, quando Francesco si recò da solo sul sagrato della Basilica con la piazza vuota per assicurare la sua preghiera a un mondo sempre più minacciato dalla diffusione del Covid-19. In quel giorno, anche l'adorazione del Santissimo Sacramento e la benedizione Urbi et Orbi, insieme alla invocazione del Pontefice a Dio a "non lasciarci in balia della tempesta" e all'invito a "remare" tutti insieme

