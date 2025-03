Notte tranquilla per Papa Francesco al Policlinico Gemelli

E' l'aggiornamento della Sala Stampa Vaticana di oggi, 11 marzo. Intanto è buona la risposta alla terapia, sarà necessario continuarla in ambiente ospedaliero per ulteriori giorni

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8:00". Così oggi 11 marzo la Sala Stampa della Santa Sede aggiornando sullo stato di salute del Papa ricerato al Gemelli dal 14 febbraio.

Il bollettino di ieri

Ieri il bollettino medico riferiva di "miglioramenti che si sono ulteriormente consolidati", a confermarlo gli esami del sangue e la buona risposta alla terapia farmacologica. Per questo i dottori hanno deciso di sciogliere la prognosi. "Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico - si legge nella nota - e dell'importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologia in ambiente ospedaliero". Ieri mattina e anche nel pomeriggio il Papa ha potuto seguire gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI. Durante la giornata ha alternato la preghiera al riposo.