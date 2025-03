La Recita del Rosario in Piazza San Pietro per la salue del Papa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pennacchio: in questa piazza, "voce del mondo", uniti a pregare per Francesco

In Piazza San Pietro, la recita del Rosario per la salute di Francesco animato dalla Pontifica Accademia Ecclesiastica. Il presidente invita a raccogliere le intenzioni di preghiera del Pontefice "per la pace tra i popoli, il sollievo delle sofferenze e l’unità dei credenti"

"Anche oggi da questa piazza che si fa voce del mondo, ci uniamo nella comune preghiera per la pronta guarigione di Papa Francesco, insieme a tutto il popolo di Dio. Con i superiori, alunni ed ex alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica, vogliamo farci voce di quella sollecitudine propria del Santo Padre per ogni uomo, raccogliendo le Sue intenzioni di preghiera per la pace tra i popoli, il sollievo delle sofferenze e l'unità dei credenti". Così monsignor Salvatore Pennacchio, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica ha introdotto il Rosario in Piazza San Pietro di questa sera, 16 marzo, per la salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. La meditazione dei Misteri gloriosi Al Rosario hanno preso parte cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della Diocesi di Roma, insieme a numerosi fedeli riuniti per affidare il Successore di Pietro all'intercessione della Vergine. Dopo la meditazione dei Misteri e la recita del Salve Regina, concluse le Litanie lauretane, monsignor Salvatore Pennacchio ha pregato perchè il Sugnore conceda ai fedeli "di godere sempre la salute del corpo e dello spirito", chiedendo a Maria di salvarci "dai mali che ora ci rattristano" per guidarci "alla gioia senza fine". Infine, l'assemblea ha intonato l'Oremus pro Pontifice e l'arcivescovo ha congedato i partecipanti con la benedizione.