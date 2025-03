Semeraro: Maria Salus Populi Romani sostenga Papa Francesco

Cardinali, sacerdoti, suore e fedeli hanno recitato insieme il Rosario in Piazza San Pietro per la salute del Papa. A guidare la preghiera, nel mercoledì delle Ceneri, il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi

“Fratelli e sorelle, pellegrini di Speranza, in questo inizio della Quaresima, ci raccogliamo in preghiera per recitare il Santo Rosario e contemplare i misteri della vita di Gesù con lo sguardo della Beata Vergine Maria. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa per la salute del Santo Padre Francesco. La Vergine Maria, Salus Populi Romani, lo sostenga in questo momento”. Così il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha introdotto il Rosario che dal 24 febbraio si recita in Piazza San Pietro alle 21. Una preghiera corale per la salute di Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio.

Il Rosario in Piazza San Pietro

Sul sagrato della Basilica Vaticana, c’è l’immagine di “Maria Madre della Chiesa” a vegliare sulla preghiera alla quale hanno preso parte cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della diocesi di Roma, oltre a centinaia di fedeli. Dopo la meditazione dei misteri gioiosi, la recita del Salve Regina e al termine delle Litanie lauretane, il cardinale ha invitato a pregare Maria perché ci salvi “dai mali che ora ci rattristano” per guidarci “alla gioia senza fine”. Infine l'assemblea ha intonato l’Oremus pro Pontifice nostro e il cardinale ha congedato i partecipanti con la benedizione.

Suore che recitano insieme il Rosario per Papa Francesco