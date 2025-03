Una catena universale di preghiera per Papa Francesco

In tutto il mondo si moltiplicano le iniziative dei fedeli per manifestare vicinanza e affetto al Pontefice, ricoverato al Policlinico “Gemelli” dal 14 febbraio. Dall’Italia alla Spagna, dal Mayanmar all’Argentina, tante anche le Messe in programma per il 13 marzo, anniversario dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio.

Isabella Piro - Città del Vaticano

Dal rosario serale in Vaticano all’intero globo, prosegue incessante la vicinanza dei fedeli a Papa Francesco, dal 14 febbraio ricoverato presso il Policlinico “Gemelli” di Roma. Fedeli uniti in una “catena di preghiera universale”, come ha ricordato ieri sera, 10 marzo, il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), il cardinale Matteo Maria Zuppi.

In Evidenza 10/03/2025 Zuppi: vicini a Francesco. Investire nel cantiere dell’Europa e nella pace Il cardinale presidente della CEI, introducendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, esprime la vicinanza della Chiesa italiana al Pontefice ricoverato al Gemelli e invita ...

La vicinanza dell’Argentina

Innumerevoli le iniziative oranti che si registrano in tanti parti del mondo e che si moltiplicano in vista del 12° anniversario dell’elezioni di Bergoglio al soglio Pontificio: il 13 marzo, infatti, nella chiesa nazionale degli argentini a Roma, intitolata a Santa Maria Addolorata, si terrà una messa di ringraziamento, che segue quella celebrata il 25 febbraio scorso. Nella stessa Argentina, patria di Francesco, su indicazione della Conferenza episcopale nazionale, durante le celebrazioni eucaristiche di giovedì, si terrà una speciale orazione per la pronta guarigione del Pontefice.

In Evidenza 26/02/2025 Il vicario Reina: "Come una famiglia stretti attorno al nostro pastore Francesco" Nella chiesa nazionale argentina di Roma, ieri sera la Messa del cardinale per la salute del Papa: "Il Signore doni al nostro vescovo la forza e la capacità di affrontare questo ...

L’affetto del Myanmar

Anche dal Myanmar arrivano le preghiere per la salute del Papa: come racconta il vescovo della diocesi di Myitkyina, monsignor John Mung-ngawn La Sam, membro dei Missionari della fede, "ogni giorno alle 17, le famiglie cattoliche si riuniscono nelle loro case per pregare per il Papa, che è nel loro cuore. E molti pregano anche nei campi per sfollati". Ieri, a Yangon, si è recitato il rosario nella cattedrale di Santa Maria, con l’arcivescovo locale, il cardinale Charles Maung Bo, che ha guidato la preghiera mariana dalla stanza in cui il Papa ha alloggiato durante la sua visita in Myanamar nel 2017.

Fedeli in preghiera nella cattedrale di Yangon, in Myanmar

Il sostegno di Spagna e Romania

Iniziative di vicinanza vengono portate avanti anche in Spagna: la sezione nazionale della Fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre” offre la possibilità, tramite il proprio sito web, di offrire messe per il vescovo di Roma e di pregare per la sua salute, auspicando che tutti possano «contribuire alla pace e all'unità con il successore di San Pietro». Affetto e preghiera arrivano dalla comunità Rom di Blaj, che Papa Francesco aveva incontrato durante la sua visita in Romania, il 2 giugno del 2019. Sabato scorso, in particolare, si è tenuto un momento orante nella chiesa del quartiere Lautaro, la stessa che aveva accolto il Pontefice sei anni fa.

Davanti al Policlinico "Gemelli" si prega per Papa Francesco

Il cardinale Reina: “Un pensiero speciale per il nostro vescovo”

Intanto, davanti al Policlinico “Gemelli”, si radunano costantemente fedeli di tanti Paesi del mondo, per manifestare la loro vicinanza a Jorge Mario Bergoglio. Nei giorni scorsi, erano presenti diversi pellegrini provenienti dalla Slovacchia, nazione visitata dal Pontefice nel 2021, così come alcuni giovani di Terni, in Umbria. Non manca, naturalmente, la vicinanza della diocesi di Roma: stamane il cardinale vicario, Baldassare Reina, ha presieduto la messa nella cappella del “Gemelli”: «La nostra preghiera si innalza a Dio per il Santo Padre affinché si senta sostenuto da tutti noi», ha detto nella sua omelia. «Con un pensiero speciale per il nostro vescovo Papa Francesco», ha quindi ricordato «lo spirito di preghiera ci dona speranza e forza, perché ci fa sperimentare che Dio è sempre dalla nostra parte ed è sempre pronto ad ascoltarci».

L’incoraggiamento dei bambini

Domenica prossima, 16 marzo, infine, una delegazione di bambine e bambini, accompagnati dai loro genitori e nonni e da padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, si recherà davanti al “Gemelli” per pregare per Francesco.

In Evidenza 11/03/2025 "Caro Francesco...", disegni e auguri dai piccoli pazienti del Bambino Gesù Bambine e bambini del nosocomio pediatrico hanno dedicato al Papa una serie di composizioni con incoraggiamenti e consigli affettuosi su come trascorrere il tempo durante la ...