Il Policlinico Gemelli dove dal 14 febbraio è ricoverato Papa Francesco (AFP or licensors)

Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli

Nuovo aggiornamento della Sala Stampa Vaticana sullo stato di salute del Pontefice. Ieri in un audio , fatto sentire prima del Rosario in Piazza San Pietro, Francesco ha ringraziato per la vicinanza e le preghiere per la sua salute. Le condizioni del Papa restano stabili e la prognosi riservata

Vatican News

"Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8:00". E' quanto fa sapere oggi, 7 marzo, la Stampa della Sala Sede sulle condizioni di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso.

Il bollettino di ieri

Nel bollettino di ieri, la Sala Stampa ha riferito che, rispetto ai giorni precedenti, sono stabili le condizioni cliniche del Papa. Non si sono registrati episodi di crisi respiratoria, né febbre, Francesco ha proseguito la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso domani.

Ieri sera grande commozione in Piazza San Pietro quando, prima della recita del Rosario per la salute del Papa, è stato trasmesso un audio registrato al Gemelli nel quale il Pontefice ha ringraziato per le preghiere e la vicinanza.