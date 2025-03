Al Gemelli notte di riposo per il Papa

La Sala Stampa Vaticana aggiorna sullo stato di salute del Pontefice. Ieri sera il bollettino medico riferiva di due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco

“Il Papa ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo". Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede nell'aggiornamento di oggi, 4 marzo.

Ieri sera, nel consueto bollettino medico, si riferiva di "due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo" che è stato aspirato entrambe le volte; un accumulo che è conseguenza della polmonite. "Le due crisi sono state provocate dalla reazione dei bronchi che hanno cercato di espellere il muco che si accumula per eliminare i batteri". Invariati poi i valori delle analisi del sangue che rivelano assenza di leucocitosi, non vi è dunque una nuova infezione. Ripresa poi la ventilazione meccanica non invasiva, la prognosi resta riservata e il quadro delle condizioni del Papa complesso. Francesco è rimasto sempre vigile