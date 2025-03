Al Gemelli il Papa ha riposato bene nella notte

L'aggiornamento della Sala Stampa vaticana sullo stato di salute del Pontefice. Ieri sera, la comunicazione ai giornalisti, informava che le condizioni cliniche di Francesco, "rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato", si sono mantenute stabili" e che non si sono presentati "episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo

"Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8:00". È l'aggiornamento sullo stato di salute di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, diffuso stamani, 5 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Gli aggiornamenti del precedente bollettino

Ieri, nella consueta comunicazione serale ai giornalisti, la Sala Stampa della Santa Sede ha informato che "le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili" e che nella notte, "come programmato", è stata "ripresa la ventilazione meccanica non invasiva" fino a questa mattina. La nota precisava che il Papa "non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo", che "è rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato", nella mattina era "passato alla ossigenoterapia ad alti flussi" ed aveva "eseguito la fisioterapia respiratoria". Stabile è apparso il quadro clinico anche riguardo il cuore, i reni e i valori del sangue, ma in una situazione generale complessa.