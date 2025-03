Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli

L'aggiornamento sul Pontefice diffuso dalla Sala Stampa vaticana questa mattina, 9 marzo. Francesco è in lieve miglioramento, spiega il bollettino di ieri sera, è sempre rimasto apiretico e sono migliorati gli scambi gassosi; ma la prognosi è ancora riservata

Vatican News

"La notte è stata tranquilla, il Papa riposa". Lo comunica stamani, 9 marzo, la Sala Stampa della Santa Sede nell'aggiornamento sul Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

Il bollettino di ieri

Ieri sera, la Sala Stampa vaticana ha informato che "le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili", che c'è "una buona risposta alla terapia" e "un graduale, lieve miglioramento". Nel bollettino diffuso ai media la precisazione che Francesco "è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi" e "gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si confermano stabili". Tuttavia "i medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata".

Nella mattinata di oggi, durante la Messa in piazza San Pietro, per il Giubileo del mondo del Volontariato, il cardinale Michael Czerny legge l’omelia del Pontefice, mentre l’Angelus viene diffuso come le scorse domeniche. Nel pomeriggio, Francesco segue gli esercizi spirituali - che iniziano nell'Aula Paolo VI, in Vaticano - in comunione spirituale con la Curia Romana.

In Evidenza 08/03/2025 Il Papa al Gemelli, graduale lieve miglioramento Le condizioni cliniche testimoniano una buona risposta alla terapia. La prognosi rimane riservata. Questa mattina Francesco ha pregato nella Cappellina e nel pomeriggio ha ...