Il Papa al Gemelli, parametri ed esami del sangue stabili. Prosegue la terapia

Condizioni cliniche rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Nessun episodio di crisi, né febbre. La prognosi rimane ancora riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso sabato

Vatican News

"Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre.

I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato.

Quest'oggi il Santo Padre si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l’Eucarestia".

.È quanto riferisce il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede diffuso nella serata di oggi, giovedì 6 marzo, riguardo lo stato di salute del Papa, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.

Domani, anche se non ci sarà il bollettino medico, la Sala Stampa della Santa Sede darà comunque alcune informazioni sul Papa. Questa sera, alle 21, prima della recita del Rosario, sarà trasmesso in Piazza San Pietro un audio registrato da Papa Francesco che toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio, vuole esprimere la sua gratitudine.

Ultimo aggiornamento alle ore 20.30 del 6 marzo 2025