Il Papa al Gemelli, lieve miglioramento in un quadro complesso

La Sala Stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute di Francesco. Il Pontefice ha seguito anche oggi pomeriggio in collegamento video gli Esercizi Spirituali in Aula Paolo VI, si è dedicato alla preghiera e ha ricevuto l’Eucarestia. Ha proseguito le terapie e l’ossigenazione ad alti flussi durante il giorno

Vatican News

La situazione clinica del Papa resta stabile con i medici che confermano i lievi miglioramenti all’interno di un quadro che resta comunque complesso. È la Sala stampa della Santa Sede ad offrire ai giornalisti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Questa sera non è stato diffuso un bollettino medico, come già accaduto nei giorni precedenti, in considerazione del quadro di stabilità.

Il Papa – del quale oggi ricorre il 67mo anniversario dell’ingresso nella Compagnia di Gesù - anche oggi pomeriggio, come già aveva fatto questa mattina, ha seguito gli Esercizi Spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI dove è riunita la Curia romana che, anche questa sera, ha recitato il Rosario per la guarigione del Pontefice.

Nella cappellina del suo appartamento privato al Policlinico, Francesco si raccolto in preghiera. Non ha ricevuto visite, dedicandosi a preghiera e meditazione come richiesto dal tempo degli Esercizi Spirituali. Questa mattina ha ricevuto anche l’Eucarestia. Ha poi proseguito le terapie prescritte e durante il giorno ha continuato l’ossigenazione ad alti flussi con l’uso dei naselli.

Domani, 12 marzo, giungeranno ulteriori informazioni da parte dei medici che ieri hanno sciolto la prognosi, ritenendo comunque il quadro clinico ancora complesso. Sempre domani non ci sarà il testo della catechesi dell’udienza generale, dal momento che essa non era prevista per via degli Esercizi Spirituali.