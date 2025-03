Il Policlinico Gemelli

Al Gemelli il Papa ha riposato bene tutta la notte

Nuova comunicazione ai giornalisti sulla salute del Pontefice diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato fatto sapere che Francesco è apiretico e in condizioni cliniche "stabili" e che il quadro clinico è complesso e per questo "la prognosi rimane riservata". Il Pontefice, inoltre, "non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi"

"Il Papa ha riposato bene tutta la notte". È quanto si legge in una comunicazione ai giornalisti diffusa questa mattina, 3 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede a proposito delle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Leggi Anche 02/03/2025 Il Papa al Gemelli, condizioni stabili. Stop alla ventilazione meccanica Francesco continua a ricevere ossigeno, non ha febbre. La prognosi rimane riservata. Stamattina ha partecipato alla Messa Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sala Stampa vaticana aveva fatto sapere che Francesco è in condizioni cliniche "stabili" e che il quadro clinico è complesso e per questo "la prognosi rimane riservata". Nelle informazioni ai media è stato spiegato che il Pontefice è apiretico e "non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi". Inoltre, si è appreso che "non risultano conseguenze dirette dalla crisi isolata di broncospasmo di venerdì scorso" e che "tuttavia permane il rischio di criticità".