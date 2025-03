La notte è stata tranquilla per il Papa al Gemelli

Nuovo aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede sulla salute del Pontefice, ricoverato nel Policlinico romano

"La notte è stata tranquilla, il Papa riposa ancora". È la comunicazione giunta questa mattina, domenica 2 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede circa lo stato di salute del Pontefice ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.

In Evidenza 01/03/2025 Il Papa al Gemelli è in condizioni stabili, nessun nuovo broncospasmo Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, ha continuato ad alimentarsi ed ha effettuato la fisioterapia respiratoria. ...

Gli aggiornamenti nel precedente bollettino

Nel bollettino diffuso ieri sera è stato comunicato che "sono rimaste stabili" le condizioni cliniche del Papa, il quale il giorno precedente aveva presentato una crisi isolata di broncospasmo. Episodio che non si è più ripetuto. Il Pontefice, ha informato la comunicazione medica, ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Apiretico, Francesco non mostra leucocitosi e i parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, "collaborando attivamente". Vigile e orientato, Papa Francesco ieri ha ricevuto l'Eucarestia e ha pregato per una ventina minuti in cappellina.