Notte tranquilla per il Papa

Un gruppo di fedeli vietnamiti in preghiera al policlinico Gemelli

Papa Francesco sta ancora riposando dopo una notte trascorsa tranquilla. È l'aggiornamento sulla salute del Pontefice diffuso questa mattina, 6 marzo, dalla Sala stampa della Santa Sede

Vatican News

La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando. È l'aggiornamento sullo stato di salute di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, diffuso stamani, 6 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede.

In Evidenza 05/03/2025 Il Papa al Gemelli, situazione stazionaria. Ha ricevuto le Ceneri e chiamato Gaza Non si sono presentate nuove crisi, continua l’ossigeno ad alti flussi di giorno e la ventilazione meccanica di notte. Ha ripreso alcune attività lavorative, trascorso la giornata ...

Il bollettino medico di ieri sera rilevava condizioni stazionarie senza episodi di insufficienza respiratoria. Come da programma nella notte il Pontefice avrebbe ripreso la ventilazione meccanica non invasiva, dopo aver effettuato, durante il giorno, l'ossigenoterapia ad alti flussi. Il Papa collabora con le terapie e l’umore resta buono. I medici sottolineavano l'assenza di crisi negli ultimi due giorni, tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico, mantenevano la prognosi riservata.