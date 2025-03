Monsignor Auza, nuovo Nunzio presso l’Unione Europea

Papa Francesco ha destinato l’arcivescovo titolare di Suacia al nuovo incarico. Era dal 2019 alla guida della nunziatura in Spagna e Andorra

Vatican News

Il Papa ha nominato Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea monsignor Bernardito Cleopas Auza. Sessantasei anni da compiere, di nazionalità filippina, lunga la sua missione a servizio della Santa Sede. Nel 2008 è nunzio ad Haiti poi nel 2014 ricopre il ruolo di Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite a New York e Osservatore permanente presso l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA). Dopo 5 anni termina il suo impegno e viene destinato alla Nunziatura in Spagna e Andorra. È laureato in Lettere e Teologia. Parla francese, inglese, italiano, spagnolo e tagalog. Succede a monsignor Noël Treanor, deceduto improvvisamente per infarto l’11 agosto 2024. Francesco in un messaggio di cordoglio aveva espresso per lui profonda gratitudine per “il servizio devoto e fedele” alla Santa Sede.

Gli auguri della Comece

Dopo l'annuncio della sua nomina, il presidente della Comece, Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea, monsignor Mariano Crociata ha espresso la sua gioia. "L'arcivescovo Auza - si legge in una nota - porta con sé una notevole eredità di impegno diplomatico e di servizio ecclesiale. Per decenni ha svolto un ruolo centrale nel servizio diplomatico della Santa Sede, dimostrando profondo impegno e lungimiranza. Sono certo che la nostra collaborazione sarà fruttuosa e d'impatto nel promuovere il bene comune nell'Unione europea. Gli porgo i miei più sentiti auguri di forza e saggezza nella sua missione. Che la guida di Dio sia con lui in ogni passo del suo cammino”.