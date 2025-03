Mamberti: purifichiamo i cuori per riflettere l'amore e la misericordia di Dio

Il prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica guida il Rosario per la salute del Papa e nell'introduzione ricorda le parole dell'Angelus diffuso ieri, domenica 16 marzo, con l'invito a dare "lode al Signore che mai ci abbandona". Il cardinale esorta in questa Quaresima a chiedere al Signore di purificare i cuori, "affinché possiamo riflettere, specie per i fratelli che hanno più bisogno, un raggio del Suo amore e della Sua Misericordia"

Vatican News Anche questa sera, 17 marzo, si è pregato in piazza san Pietro per la salute di Papa Francesco, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli. A guidare il Rosario è stato il cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica. Per chi ha più bisogno, siamo raggi di misericordia Nell'introduzione alla preghiera mariana il ricordo di alcune parole del testo dell’Angelus di Francesco in cui è emerso l'invito "a dare, insieme a lui, lode al Signore che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del Suo amore. Mentre ci uniamo in preghiera per il Santo Padre e per le Sue intenzioni - ha detto il porporato -, chiediamo al Signore, in questo tempo della Quaresima, di purificare i nostri cuori, affinché possiamo riflettere, specie per i fratelli che hanno più bisogno, un raggio del Suo amore e della Sua Misericordia". In Evidenza 16/03/2025 Al Gemelli la carezza dei bambini a Papa Francesco Sono arrivati, grazie al comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, da diverse parti d'Italia, spinti dall'affetto per il Pontefice, per portare fiori, bigliettini, disegni e ...

All'orazione hanno preso parte cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della Diocesi di Roma, insieme a fedeli riuniti per affidare il Successore di Pietro all'intercessione della Vergine. Dopo la meditazione dei Misteri Gaudiosi e la recita del Salve Regina, concluse le Litanie lauretane, il cardinale Mamberti ha invocato il dono dello Spirito Santo "in aiuto alla nostra debolezza, perché, perseverando nella fede, cresciamo nell'amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza". Infine, l'assemblea ha intonato l'Oremus pro Pontifice e l'arcivescovo ha congedato i partecipanti con la benedizione.

