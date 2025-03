Krajewski: preghiamo con tutta la Chiesa per la salute del Papa

Settimo Rosario recitato in Piazza San Pietro per la guarigione di Francesco. A guidare l’orazione, il cardinale elemosiniere che ha pregato la Vergine Maria perché sostenga il Pontefice in questo momento di malattia.

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano

È da una settimana che fedeli provenienti da tutto il mondo si riuniscono dinanzi alla Basilica di San Pietro, a fianco a cardinali, vescovi e membri della Curia per pregare per la salute del Papa, che dal 14 febbraio è ricoverato al Policlinico Gemelli. “Preghiamo insieme con tutta la Chiesa per la salute del Santo Padre Francesco. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, lo sostenga in questo momento” è stato l’invito che il cardinale elemosiniere, Konrad Krajewski, prefetto del dicastero per la Carità, ha rivolto a tutti coloro che si sono presentati per il settimo Rosario per il Pontefice.

I fedeli pregano il Rosario per il Papa

I fedeli pregano ad una voce

Questa sera, 2 marzo, in cui si contemplano i Misteri Gloriosi, la folla si è ritrovata di nuovo in Piazza San Pietro, dopo aver pregato ieri all'interno della Basilica a causa della pioggia, che oggi ha lasciato spazio a un cielo limpido. Dal palco illuminato il lettore ha annunciato i Misteri e poi ha letto il Vangelo tratto da Luca. Il cardinale Krajewski ha guidato l’orazione, recitando la prima parte del Padre Nostro, che l’assemblea poi ha completato ad una sola voce, proseguendo anche con le decine di Ave Maria. Nella folla di fedeli, che sera dopo sera, in tutte condizioni climatiche, si sono presentati numerosi all’appuntamento quotidiano, si vedevano bambini avvolti in cappelli e sciarpe, preti, suore, volontari del Giubileo.

I fedeli pregano il Rosario per il Papa

Alcuni fedeli tenevano in mano dei ceri e sul palco l’immagine della Vergine Maria, Madre della Chiesa, ornata di fiori bianchi mossi dal vento, vegliava sulla piazza. L’assemblea ha intonato il Gloria al Padre, come anche le litanie e il Salve Regina conclusivo. Il momento di raccoglimento si e concluso con il canto della preghiera Oremus pro Pontifice, che tutte le notti sta accompagnando il Papa in questo momento di prova.

In Evidenza 01/03/2025 Gugerotti: preghiamo per la salute del Papa, certi dell’intercessione di Maria Per il sesto giorno consecutivo, la recita del Santo Rosario per Francesco, all'interno della Basilica di San Pietro. A guidare il momento di raccoglimento è il prefetto del ...