Francesco nomina i nunzi in Burkina Faso e Cile

In rappresentanza del Papa nella sede del Paese africano andrà monsignor Giancarlo Dellagiovanna, cui è stata conferita la dignità arcivescovile, mentre nello Stato latinoamericano si recherà monsignor Kurian Mathew Vayalunkal, originario dell'India

Vatican News

Cambia la “geografia” dei nunzi apostolici in due Paesi, uno dell’Africa e uno dell’America Latina. Dal Vaticano al Burkina Faso è il percorso che attende monsignor Giancarlo Dellagiovanna, 63 anni, originario di Voghera, che da consigliere di nunziatura in servizio presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato è stato nominato oggi dal Papa nunzio apostolico nello Stato africano ed elevato al contempo alla dignità di arcivescovo.

Ordinato sacerdote nel ’99 e laureato in Diritto Canonico, il neo arcivescovo conosce l’inglese, lo spagnolo e il francese ed è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 2005, prestando fra l’altro servizio nelle nunziature in Messico, Repubblica Dominicana, Italia e Paesi Bassi.

Dal Nordafrica al Cile

In Cile Francesco ha destinato invece l’arcivescovo Kurian Mathew Vayalunkal, classe 1966, originario dell’India, dal 2021 nunzio in Algeria e Tunisia e in precedenza in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone.

Nuovo ausiliare in Vietnam

Il Papa ha provveduto anche alla nomina del nuovo ausiliare di Hung Hoá in Vietnam. Si tratta del sacerdote Paul Nguyen Quang Dinh, 51 anni, finora vicario generale della medesima diocesi, nonché responsabile della Cattedrale Son Loc e della Commissione liturgica diocesana. Sacerdote dal 2005, monsignor Quang Dinh è stato più volte parroco fino alla nomina di vicario generale avvenuta nel 2022.