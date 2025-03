Le stelle del calcio augurano al Papa una pronta guarigione

Neymar, Ivan Rakitic e Ciro Ferrara sono alcuni dei calciatori che in questi giorni hanno espresso la loro vicinanza a Francesco, dal 14 febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli. I video degli atleti sono stati diffusi sul profilo Instagram di “We Play for Peace, la Partita per la Pace”, iniziativa sportiva che sostiene i programmi di Scholas Occurrentes

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano

Francesco, “sono qui per augurarti molta forza in questo momento e per mandarti un grande abbraccio con tanto affetto e anche le mie preghiere, che Dio sia con te”, dice il calciatore brasiliano Neymar. “Caro Papa, sono Ivan Rakitic, volevo mandarle un messaggio di grandissimo incoraggiamento e di tanta forza. Sappia che non è solo in questa battaglia”. Grandi figure del calcio stanno condividendo in queste ore messaggi di sostegno e preghiera per il Pontefice, dal 14 febbraio ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La serie di messaggi è parte di un’iniziativa promossa da “We Play for Peace, la Partita per la Pace”, evento sportivo che sostiene l’organizzazione di diritto pontificio Scholas Occurrentes. I video degli atleti vengono pubblicati sul profilo Instagram de “La Partita per la Pace”.

I video diffusi sul profilo Instagram di "La Partita per la Pace"

Un messaggio anche dalla squadra del Papa

Tra i messaggi già diffusi, c'è ache quello della squadra del cuore di Jorge Mario Bergoglio, l'argentina San Lorenzo. “Caro Papa Francesco, da qui, dalla sua casa, dal suo club, dal suo amato San Lorenzo, Le mandiamo un forte abbraccio. Le auguriamo una pronta guarigione e la aspettiamo qui, appena sarà possibile”, dice Iker Munian, il capitano della squadra. Ciro Ferrara, allenatore ed ex calciatore italiano, invece, incoraggia Francesco citando Sant’Agostino: “Quelli che amano la pace vanno lodati, quelli che la odiano non vanno provocati con il rimprovero. Chi ama veramente la pace ama anche i nemici della pace”. Tra gli altri atleti e personalità che hanno aderito all’iniziativa ci sono inoltre Andrea Pirlo, Sebastian Frey, Pibe Valderrama, Cristian Zaccardo, Shota Arveladze, Ricardo Lopez, e Claudio Tapia, Presidente della Federazione Calcistica Argentina (AFA) e molti altri ancora.

La Partita per la Pace è un’iniziativa interreligiosa e benefica, voluta e promossa dal Papa, con l’obiettivo di promuovere i valori della pace e la fraternità insieme alle grandi stelle del calcio. Ci sono state tre edizioni (2014, 2016 e 2022) che hanno visto la partecipazione di oltre 150 atleti. Questo evento contribuisce al sostegno dei vari programmi della organizzazione Scholas Occurrentes che si propone di promuovere l’educazione e l’inclusione sociale.

