In Piazza San Pietro un Rosario per la salute del Papa

La Sala Stampa vaticana informa che, "raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio", da questa sera alle 21 si terrà un momento di preghiera con i cardinali residenti, la Diocesi di Roma e i collaboratori di Curia. L'appuntamento, oggi, presieduto dal cardinale Parolin

Vatican News

Da questa sera, i cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma, "raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio", si ritroveranno in Piazza San Pietro, alle 21, per la recita del Santo Rosario per la salute del Papa. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana, spiegando che la preghiera, oggi, sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin.

Sarà possibile seguire l'appuntamento in streaming sul portale Vatican News e sui canali social e in diretta sulla Radio Vaticana.

Un popolo in preghiera

I fedeli si erano ritrovati a pregare un Rosario per il Papa già ieri sera con la celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nella Chiesa di San Domenico a Bologna. La Conferenza Episcopale italiana ha annunciato che quello era il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgerà "tutte le Chiese in Italia unite”. E per rispondere a questo invito della Chiesa in italia a intensificare la preghiera, la comunità del Policlinico Universitario A. Gemelli - dove il Papa è ricoverato dal 14 febbraio - e della sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per "esprimere in maniera ancora più forte la vicinanza e il sostegno al Santo Padre Francesco in questo momento di prova e di sofferenza", avvia da oggi una serie di iniziative spirituali "per tutto il tempo della degenza del Santo Padre nel nostro Policlinico".

Presso la Cappella San Giovanni Paolo II, situata nella Hall dell’Ospedale, questa mattina si è svolgerà un’ora di adorazione, seguita dalla Messa delle 13.05. In entrambi i momenti si prega i"n modo speciale" per Papa Francesco. Aalle 16.30 con la stessa intenzione, si svolge la recita del Rosario presso la statua di San Giovanni Paolo II nel Piazzale antistante il Policlinico Gemelli. Segue un'altra Messa nella Cappella della Hall. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS riunito in giornata odierna per una sessione ordinaria con il presidente Daniele Franco e il rettore dell’Ateneo, Elena Beccalli, parteciperà alla Messa delle ore 13.05 presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica e dell’Azione Cattolica Italiana.