Quaresima, tornano gli esercizi spirituali comunitari in Vaticano

Nel calendario delle celebrazioni presiedute dal Francesco per i mesi di marzo e aprile, reso noto dall’arcivescovo Diego Ravelli, si segnala tra l’altro che dal 9 al 14 marzo si terranno in Aula Paolo VI le meditazioni di preparazione alla Pasqua per il Papa e la Curia romana. Per l’Anno Santo in programma i Giubilei del mondo del Volontariato e degli Ammalati e del Mondo della Sanità

Alessandro De Carolis – Città del Vaticano

Si torna all’antico con una consuetudine comunitaria spezzata tra il 2021 e il 2022 per il perdurare della pandemia e poi ripresa, ma in forma personale, fino all’anno scorso. Dal 9 al 14 marzo gli esercizi spirituali per la Quaresima per il Papa e la Curia romana torneranno a essere condivisi quotidianamente e collettivamente in Aula Paolo VI, dopo l’ultima celebrazione corale avvenuta nel 2020 nella Casa Divin Maestro in Ariccia.

Mercoledì delle ceneri e ritiro quaresimale

La notizia emerge dall’agenda papale per i prossimi mesi di marzo e aprile. Nel comunicato reso noto oggi, 12 febbraio, dall’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, si precisa che dopo le tradizionali cerimonie del Mercoledì delle Ceneri, il 5 marzo - con la Statio nella Chiesa di Sant’Anselmo, alle 16.30, e la processione penitenziale verso la vicina Basilica di Santa Sabina, alle 17.00, conclusa dalla Messa e dalla benedizione e imposizione delle ceneri - Francesco vivrà il ritiro quaresimale con i suoi più stretti collaboratori in Aula Paolo VI dal pomeriggio del 9 marzo fino alla mattina del 14.

Due celebrazioni giubilari

Sempre il 9 marzo, ma alle 10.30 della mattina, il Papa presiederà la Messa in Piazza San Pietro per il Giubileo del Mondo del Volontariato e in modo analogo domenica 6 aprile, sempre in Piazza San Pietro alle 10.30, farà altrettanto con la celebrazione eucaristica del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità.