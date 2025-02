Francesco: rispetto, affetto e cura per dare dignità a ogni persona

Il Papa accoglie in Santa Marta il comitato esecutivo del secondo congresso internazionale delle Confraternite e della Pietà Popolare che si svolse a Siviglia a dicembre. L'invito è che i frutti di carità nati da quei lavori - il primo è una casa di accoglienza per le persone senza fissa dimora - siano espressione dell'amore per Dio

Antonella Palermo - Città del Vaticano Ai pellegrini giunti a Roma per il Giubileo, partecipanti all'ultimo congresso internazionale delle Confraternite e della Pietà Popolare che si svolse a Siviglia nel dicembre dell'anno scorso, Francesco ribadisce di essere "pazzi" d'amore per Dio e di porre al centro dell'impegno la dignità di ciascuno. Si odano come una preghiera i frutti della carità In ogni ambiente, è l'auspicio del Papa, si oda l'eco di carità che anima l'opera delle confraternite. Quanto ci farebbe bene, a conclusione di questo evento, se il primo di questi echi si udisse soprattutto all'interno delle famiglie. Che si udisse come l'assordante silenzio di una preghiera che giunge fino alle lacrime, perché viene dal cuore; sia dinanzi all'immagine del titolare della vostra confraternita, che presiede le vostre case, sia dinanzi al Tabernacolo della vostra parrocchia o del vostro tempio, sia al capezzale del malato sia nella compagnia dell'anziano. Rispetto, affetto, cura Uno dei frutti della "carità nascosta" praticata dalle confraternite è una casa di accoglienza per le persone senza fissa dimora. Francesco cita la Dilexit nos nel formulare il suo auspicio: Che in questa opera si possa ascoltare sempre il battito di un cuore che ama. Facciamo in modo che, attraverso il "rispetto, l'affetto e la cura" in questa casa, la società e quanti vengono accolti possano riconoscere nuovamente la dignità unica che ha ogni persona (cfr. lettera enciclica Dilexit nos, n. 169).