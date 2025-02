Il Papa non guiderà l’Angelus, la Messa per i diaconi presieduta da Fisichella

L’aggiornamento dato dalla Sala Stampa vaticana. Il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione leggerà l’omelia preparata da Francesco per il Giubileo del mondo del diaconato

Vatican News

Con la degenza di Francesco al Policlinico Gemelli che prosegue con le cautele spiegate ieri dallo staff medico che lo ha in cura, gli appuntamenti in programma per domani, domenica 22 febbraio, seguiranno la modalità della settimana precedente. Dunque, ha fatto sapere la Sala Stampa vaticana - che stamattina via Telegram ha riferito che il Papa ”ha riposato bene” - Francesco non guiderà la preghiera dell’Angelus a mezzogiorno, ma a quell’ora il testo verrà reso pubblico come avvenuto domenica scorsa.

Il Giubileo dei Diaconi

Prima della preghiera mariana, nella Basilica di San Pietro, è in programma alle 9 la Messa con le ordinazioni diaconali in occasione del Giubileo di categoria. Anche in questo caso la Sala Stampa della Santa Sede ha informato che il celebrante sarà l’arcivescovo Rino Fisichella - pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo - il quale leggerà il testo dell'omelia preparata da Francesco per la circostanza.