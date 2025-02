La Chiesa italiana stretta in preghiera al Santo Padre

Il presidente della Cei cardinale Zuppi guiderà alle 20 la preghiera nella chiesa di San Domenico a Bologna: “Un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane”. Il cardinale Lojudice: preghiere per Francesco, "punto di riferimento importante e determinante per la nostra vita nella Chiesa”. Il cardinale vicario Reina: "Innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia"

La recita del Santo Rosario per poter esprimere tutta la vicinanza a Papa Francesco. Sarà la chiesa di San Domenico a Bologna ad accogliere i fedeli, questa sera alle 20, per la preghiera presieduta da cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo della città e presidente della Conferenza episcopale italiana. “Vogliamo stringerci al Santo Padre – spiega Zuppi – chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera”.

L’abbraccio al Papa di tutte le Chiese italiane

Quello di stasera, come indicato dalla stessa Cei, sarà “il primo appuntamento che, a partire da Bologna, coinvolgerà da domani tutte le Chiese in Italia unite, insieme, in un unico abbraccio orante. L’Ufficio Liturgico Nazionale sta predisponendo due schemi, disponibili a breve, per tessere questa catena di preghiera che raduna tutte le comunità intorno al Vescovo di Roma che presiede nella comunione”.

Il cardinale Reina: messa speciale per il Pontefice

Alle 17.30 sempre di oggi, il cardinale vicario di Papa Francesco per la diocesi di Roma, Baldassare Reina, celebrerà la Messa nella basilica di San Giovanni in Laterano con una speciale intercessione per la salute del Santo Padre e lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. "Desidero invitarvi ad unirvi spiritualmente alla Santa Messa che celebrerò questa sera. In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità – è l’invito del cardinale vicario –, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova".

Il cardinale Lojudice: preghiamo per Francesco

Le orazioni per la salute del Papa si elevano anche dalle Chiese “sorelle” di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza che continuano a pregare in ogni comunità. "Desideriamo testimoniare al Papa – indica il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana - la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. La sua figura è un punto di riferimento importante e determinante per la nostra vita nella Chiesa in un momento dove i valori del Vangelo sono quasi esclusi dalla nostra vita quotidiana: la solidarietà, l'accoglienza, il rispetto della vita in ogni sua forma". Il porporato quindi conclude esprimendo la “filiale devozione” dei fedeli, nonché “l’impegno di continuare a pregare per la salute” del Pontefice.