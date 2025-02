L'aggiornamento di questa mattina, 26 febbraio, sulla salute del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli. A diffonderlo la Sala Stampa della Santa Sede, che ieri sera ha fatto sapere dettagli sulle condizioni cliniche di Francesco, le quali "rimangono critiche, ma stazionarie"; "non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili" e "la prognosi rimane riservata"

In una comunicazione di questa mattina, 26 febbraio, ai giornalisti, la Sala Stampa della Santa Sede informa che, al Policlinico Gemelli, "il Papa ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando".

Ieri sera, in una nota, la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere che "le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili" e che il Papa "ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale" e "la prognosi rimane riservata". E sempre ieri, nella mattinata, ha aggiunto la Sala Stampa, Francesco "dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l'attività lavorativa".