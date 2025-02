Un’ondata di affetto e preghiera per Papa Francesco

Sono numerosi i messaggi che arrivano al Pontefice da parte di autorità, istituzioni e persone comuni. A legarli la vicinanza e l’attenzione alla sua salute. Una prossimità che ha toccato lo stesso Francesco, come riferito più volte dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“La preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio”, è “vicinanza e non parole vuote”. Rileggere quanto detto da Papa Francesco, all'udienza generale del 28 settembre 2022, fa ben capire la forza della preghiera stessa, “il respiro dell'anima” aveva affermato più volte in passato. Pregano in tanti per la sua salute. A Santiago del Cile, ad esempio, giovedì 20 febbraio alle ore 19 locali la preghiera del Rosario sarà presieduta dal cardinale Fernando Chomali, arcivescovo di Santiago, che invita i fedeli ad unirsi spiritualmente a questo momento di preghiera.

L'Argentina accanto al Papa

Un invito alla preghiera arriva anche dall'Argentina, il paese natale di Francesco. I vescovi, in una nota, esortano tutte le comunità a unirsi per pregare per la salute del Papa, chiedendo al Signore di concedergli una risposta pronta. “Con gratitudine – si legge - per il suo instancabile servizio alla Chiesa e al mondo, lo accompagniamo spiritualmente in questo periodo di ricovero e riposo. Confidiamo nell'intercessione della Vergine di Luján, patrona del nostro Paese, e incoraggiamo ogni comunità a offrire le proprie preghiere per Papa Francesco”. Inoltre i “curas villeros”, i sacerdoti delle comunità dei quartieri poveri e popolari dell'Argentina, in un comunicato riportato dal Sir, invitano a pregare in maniera permanente per “la salute del nostro amato Papa Francesco, che incarna 'una Chiesa povera per i poveri'”. C'è poi l'invito ad organizzare, a partire da oggi, un triduo di messe per pregare per la sua salute.

Si prega per la guarigione

Anche dal Nicaragua si prega per la guarigione del Papa. Il cardinale Leopoldo Brenes, arcivescovo di Managua, ha invitato ad organizzare momenti di incontro per pregare per Francesco. In preghiera anche i vescovi del Belgio perché il Signore conceda al Papa “la grazia della guarigione, le cure e la convalescenza necessarie per continuare la sua missione di Pastore della Chiesa universale, affinché anch'egli possa essere pellegrino di speranza per guidare la Chiesa in questi tempi in cui la fiducia è messa alla prova”. Sulla homepage della Conferenza episcopale degli Stati Uniti viene proposta una preghiera per Papa Francesco. Venerdì scorso in molti hanno risposto all'appello dei presuli di pregare per una risposta guarigione del Papa.

Gli auguri di Lula e del rabbino capo di Roma

In un post su X, il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha inviato i suoi migliori auguri al Papa perché possa portare avanti il ​​messaggio d'amore di Cristo. “Sua Santità – ha scritto – è un riferimento nella lotta contro le diseguaglianze”. Dall'Italia, arriva il messaggio del Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma Riccardo Di Segni. "Preoccupato per le notizie sulla salute di Papa Francesco – si legge - formula auguri di pronta e completa guarigione”. Vicinanza e solidarietà viene espressa in un messaggio dall'Ofs, Ordine Francescano Secolare. “Siamo certi – scriviamo - che lo Spirito Santo, con la Sua infinita grazia, sarà al Suo fianco, sostenendola con forza e speranza”.