Francesco, in corso esami clinici, utilizzati i naselli per l’ossigeno

Il Papa, secondo quanto si è potuto apprendere, stamane è stato sottoposto ad ossigenoterapia. La notte trascorsa tranquillamente

Vatican News



Papa Francesco, a quanto si apprende, ha usato anche questa mattina i naselli per l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Sono in corso altri esami clinici. Per conoscere i risultati si aspetta il bollettino di questa sera.

Questa mattina, la Sala Stampa della Santa Sede, sul suo account Telegram aveva indicato che per Francesco “la notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato”.