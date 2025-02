Il Papa ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure per la bronchite

La Sala Stampa vaticana fa sapere che Francesco questa mattina, dopo le udienze a Casa Santa Marta, ricoverato nel Policlinico romano per "alcuni necessari accertamenti diagnostici" e per "proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite" di cui è affetto da giorni

Vatican News "Questa mattina , al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Lo rende noto una comunicazione della Sala Stampa della Santa Sede. Da diversi giorni lo stesso Pontefice aveva parlato pubblicamente della bronchite che non gli ha sempre permesso di leggere per intero le catechesi, le omelie e i discorsi preparati. Questa mattina ha mantenuto intatta l'agenda degli appuntamenti previsti, svolti tutti a Casa Santa Marta. È la quarta volta che Papa Francesco viene ricoverato nel Policlinico romano.