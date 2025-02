Il Papa: l'arte non è un lusso, ma "necessità" che trasforma il dolore in speranza

Nell'omelia per la Messa nel Giubileo degli Artisti, letta dal cardinale Tolentino de Mendonça, Francesco riflette sul loro ruolo di "custodi della bellezza", capaci di "chinarsi sulle ferite del mondo". Le creazioni artistiche rivelano le bontà "nascoste" della storia, offrendo "la pace dell'inquietudine"

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano

La "necessità" dell'arte, quella scomoda, capace di offrire "la pace dell'inquietudine" senza separarsi "dal dramma dell'esistenza". Realizzarla è compito degli artisti, "custodi della bellezza" nascosta nelle pieghe della storia, guide preziose con l'arduo dovere di "aiutare l'umanità a non perdere la direzione". Durante la Messa di oggi, 16 febbraio, nella Basilica di San Pietro, celebrata in occasione del Giubileo dedicato a pittori, musicisti, poeti e a tutte le categorie di virtuosi che da millenni incantano il mondo con le loro opere, Papa Francesco – impossibilitato a prendere parte alla celebrazione a causa del ricovero al Policlinico Gemelli – ha riflettuto sulla loro antica, ma più che mai attuale, responsabilità di "trasformare il dolore in speranza".

"Il nostro primo pensiero va a Papa Francesco. Preghiamo per la sua salute, ringraziamo la visione, il sostegno che lui ci offre sempre". Così il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha aperto la Messa da lui presieduta. La lettura dell'omelia "prevista" da Francesco per la celebrazione è un richiamo al passo delle Beatitudini proclamato durante la liturgia. Parole che "ribaltano la logica del mondo" invitando a "guardare la realtà con occhi nuovi" riconoscendo la bellezza "persino nella fragilità e nella sofferenza".

Il cardinale Tolentino de Mendonça legge l'omelia preparata da Papa Francesco

Rivelare la bontà nascosta nella storia

Gli artisti, presenti tra i circa 4.000 fedeli raccolti nella Basilica vaticana, sono i primi portatori di questa visione, così "rivoluzionaria".

“La vostra missione è non solo di creare bellezza, ma di rivelare la verità, la bontà e la bellezza nascoste nelle pieghe della storia, di dare voce a chi non ha voce, di trasformare il dolore in speranza.”

"Pellegrini o erranti?"

Le crisi che affliggono il mondo sono molteplici: economiche, sociali, ma soprattutto "dell'anima", di "significato". Siamo "pellegrini o erranti?" Viaggiatori "con una meta" o "dispersi nel vagare?"

L’artista è colui o colei che ha il compito di aiutare l’umanità a non perdere la direzione, a non smarrire l’orizzonte della speranza.

L'incontro con "la bellezza che ci supera"

Una speranza che non deve essere annacquata dalla superficialità, o ridotta a "rifugio comodo" ma chiamata ad essere invece "fuoco che brucia e illumina", incontro "con il mistero", "bellezza che ci supera", "dolore che ci interroga", "verità che ci chiama".

Discernere gli "echi d'oro" e "di piombo"

"Il mondo è carico della grandezza di Dio. / Essa brillerà come il bagliore della lamina scossa". Francesco si affida ai versi del poeta gesuita Gerard Manley Hopkins per ricalcare la missione comune a tutti gli artisti di "scoprire e rivelare quella grandezza nascosta", renderla percepibile agli occhi e ai cuori. Hopkins avvertiva nel mondo echi "di piombo" alternati con altri "d'oro", simbolo delle capacità di discernimento di uomini e donne di cultura, chiamati a divulgare i "richiami della nostra umanità più vera", ignorando i "canti di sirene che seducono".

La Messa nel Giubileo degli Artisti a San Pietro

Non esistono "cose più concrete?"

In un'epoca in cui "nuovi muri si alzano" e le differenze diventano pretesto di divisione, l'arte potrebbe apparire superflua. Verrebbe da chiedersi se non vi siano "cose più urgenti, più concrete, più necessarie" da affrontare.

L’arte non è un lusso, ma una necessità dello spirito. Non è fuga, ma responsabilità, invito all’azione, richiamo, grido. Educare alla bellezza significa educare alla speranza. E la speranza non è mai scissa dal dramma dell’esistenza: attraversa la lotta quotidiana, le fatiche del vivere, le sfide di questo nostro tempo.

"La speranza non è un'illusione"

La visione degli artisti, in conclusione, deve essere profetica, attiva nella diffusione della "logica capovolta" delle Beatitudini. "Non smettete mai di cercare, di interrogare, di rischiare", l'invito finale.

“E ricordate: la speranza non è un’illusione; la bellezza non è un’utopia; il vostro dono non è un caso, è una chiamata. Rispondete con generosità, con passione, con amore”

