Messaggi di vicinanza e affetto per il Papa ricoverato al Gemelli

Sono diverse le attestazioni di prossimità nei confronti di Francesco che da ieri, 14 febbraio, è ricoverato per una bronchite. Preghiere di pronta guarigione arrivano da diverse parti del mondo

La notizia del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, a causa di una bronchite, ha fatto il giro del mondo. Da più parti sono arrivati ​​messaggi di vicinanza in particolare dalle Chiese ma anche da molti fedeli che sui social, commentando la notizia, hanno espresso il loro particolare affetto.

Il messaggio del Celam

La presidenza del Consiglio episcopale latino-americano, Celam, guidata dal cardinale Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre, ha scritto una nota nella quale esprime vicinanza per il Papa “in questi momenti in cui il Signore ha voluto unirlo più strettamente alla croce della fragilità umana”. “Ci dà tranquillità – si legge - il fatto che sta ricevendo cura adeguata e confidiamo che si riprenda presto”. Le preghiere di molti fedeli, aggiungono i presuli, “sono la manifestazione che lei è nei nostri cuori come padre e pastore”. “Preghiamo per lei, affinché senta la forza e la consolazione del Signore, e che le dia molta pazienza”. Infine l'affidamento alla protezione materna di Nostra Signora di Guadalupe, patrona dell'America Latina.

Gli auguri di una pronta guarigione

“Auguriamo al Santo Padre una pronta guarigione, mentre ci uniamo in preghiera per Lui”: è quanto scrive la Conferenza episcopale italiana. Sulla stessa linea la diocesi di Roma che prega per il suo Vescovo. “La comunità diocesana di Roma – si legge in una nota - esprime la propria vicinanza al Santo Padre, avendo appreso la notizia del suo ricovero presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Tutto il popolo di Dio che è a Roma si stringe ancor di più al suo Vescovo in questo momento, assicurandogli la preghiera per una pronta guarigione”. Ieri sera, una nota della Sala Stampa della Santa Sede ha reso noto che il Papa si è sottoposto agli accertamenti specialistici, ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. Il direttore Matteo Bruni ha poi riferito ai giornalisti che le condizioni del Pontefice sono discrete, nonostante una lieve alterazione febbrile, ma “è sereno di buon umore e ha letto qualche giornale”.