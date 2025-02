Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli

Nuovo aggiornamento della Sala Stampa Vaticana sulla salute di Francesco. Nella comunicazione si rende noto che il Pontefice sta ora riposando

Vatican News

"Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando". Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana nell'aggiornamento di stamani, 28 febbraio, sullo stato di salute del Pontefice ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.

Nel bollettino diffuso ieri in serata, le condizioni di Francesco erano definite "in miglioramento", alternata l'ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. Necessari comunque ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi. La mattinata di ieri era trascorsa tra fisioterapia respiratoria e riposo, nel pomeriggio la preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato e le attività lavorative. Secondo quanto si è appreso, il Papa è uscito dalla fase più critica, ma la situazione resta complessa e per questo la prognosi rimane riservata.