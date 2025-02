Il Papa al Gemelli senza febbre, condizioni cliniche stazionarie

La Sala Stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio. Francesco sta proseguendo la terapia prescritta, stamattina ha ricevuto l'Eucaristia e si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi. Il Papa toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza ricevuti in queste ore e ringrazia i pazienti dell'ospedale per l'affetto e l'amore che esprimono attraverso disegni e messaggi

Vatican News

"Il Santo Padre continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta. Le condizioni cliniche sono stazionarie. Questa mattina ha ricevuto l'Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi.

Papa Francesco è toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore; in particolare modo intende rivolgere il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l'affetto e l'amore che esprimono attraverso i disegni ed i messaggi augurali; prega per loro e chiede che si preghi per lui".

È quanto riferisce la Sala Stampa vaticana in una nota in cui aggiorna sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato dallo scorso 14 febbraio per quella che i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni hanno accertato essere un'infezione polimicrobica delle vie respiratorie.