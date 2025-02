L'aggiornamento di questa mattina, 25 febbraio, della Sala Stampa vaticana sulla salute di Francesco

Vatican News

Il Papa ha riposato bene, tutta la notte.

È l'aggiornamento di oggi, 25 febbraio, della Sala Stampa della Santa Sede in merito allo stato di salute del Papa ricoverato al policlinico Gemelli dal 14 febbaio.

Leggi Anche 24/02/2025 Il Papa al Gemelli, lieve miglioramento delle condizioni La Sala Stampa vaticana aggiorna sulla salute del Pontefice: nessuna nuova crisi respiratoria, ridotto lievemente il flusso di ossigeno, esami migliorati. La lieve insufficienza ...

Nel bollettino medico di ieri sera, 24 febbraio, si evidenziava un lieve miglioramento delle condizioni; non c'erano state nuove crisi respiratorie, il flusso di ossigeno era stato ridotto lievemente, gli esami risultavano migliorati. Inoltre, "la lieve insufficienza renale non desta preoccupazione", riportava la nota. Francesco ieri ha ripreso a lavorare e in serata ha chiamato la parrocchia di Gaza.