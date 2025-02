Il Papa al Gemelli: condizioni stazionarie, esami del sangue in lieve miglioramento

La Sala Stampa della Santa Sede informa sul decorso del ricovero del Pontefice, sottolineando che le analisi del sangue registrano "un un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori". Nel pomeriggio la visita del premier italiano Giorgia Meloni

Notizie dal Vaticano

"Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori. Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia. Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, con la quale si è trattata in forma privata per 20 minuti". Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede in una nota diffusa questa sera, 19 febbraio, per aggiornare sulle condizioni di salute del Papa, ricoverato dallo scorso 14 febbraio.