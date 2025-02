Gli appuntamenti del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura

Molte le iniziative, rese noti dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, in occasione del Giubileo della cultura, in programma dal 15 al 18 febbraio. Diverse le mostre che saranno allestite, domenica 16 nella Basilica di San Pietro la Messa celebrata dal Papa che il giorno successivo sarà a Cinecittà per incontrare artisti e operatori del cinema. Si tratta della prima volta per un Pontefice negli studios

La Chiesa cattolica – si legge in una nota del Dicastero per la Cultura e l'Educazione - sta celebrando il 25° Giubileo della storia, che il Santo Padre Francesco ha scelto di porre sotto il tema della Speranza. L'Anno Santo si organizza anche attraverso un calendario di appuntamenti tematici, fra i quali spicca il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, che si celebrerà a Roma dal 15 al 18 febbraio 2025. Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura si ispira alla capacità che Papa Francesco riconosce alle arti e alla cultura: «sognare nuove versioni del mondo, introducendo novità nella storia e mettendo al mondo qualcosa che così non si era mai visto». Per questo, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede invita a vivere questa esperienza di fraternità e spiritualità tutti coloro che, con il proprio impegno nell'arte e nella cultura, possono contribuire a portare speranza.

Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura si aprirà sabato 15 febbraio, con l'incontro internazionale Sharing Hope – Orizzonti per il Patrimonio Culturale , organizzato in collaborazione con i Musei Vaticani. Sono responsabile di alcune tra le più prestigiose istituzioni artistiche e museali al mondo si riuniranno per esplorare nuovi linguaggi e strategie per la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio religioso e artistico. Il loro dialogo confluirà nella consegna di un Manifesto educativo sulla trasmissione del codice culturale delle religioni. Lo stesso giorno, alle ore 18, si terrà l'inaugurazione dello spazio espositivo Conciliazione 5, situato lungo l'omonima via che conduce i pellegrini alla Basilica di San Pietro. La programmazione, affidata per il 2025 alla curatrice Cristiana Perrella, sarà incentrata sulla commissione di progetti d'arte contemporanea ad artisti internazionali, che si avvicenderanno nel corso dell'anno, sul tema della Speranza. Si comincia con i ritratti della comunità carceraria di Regina Coeli: realizzati dall'artista Yan Pei-Ming, saranno esposti presso lo spazio Conciliazione 5 e proiettati sulla facciata dello stesso Istituto.

Domenica 16 febbraio sono in programma due appuntamenti: alle ore 10, la celebrazione dell'Eucarestia nella Basilica di San Pietro, aperta a tutti ed in particolare a quanti lottano nelle arti e nella cultura; a partire dalle 20, una suggestiva Notte Bianca presso la Basilica di San Pietro, eccezionalmente aperta per un percorso di visita che inviterà alla contemplazione e alla riflessione spirituale. Lunedì 17 febbraio il Santo Padre si recherà presso gli studi cinematografici di Cinecittà – la prima volta di un pontefice – per un momento dall'alto valore contenutistico ed evocativo. Nello spirito del Giubileo, Papa Francesco incontrerà a Cinecittà una delegazione di artisti e operatori della cultura, a cui rivolgerà il proprio messaggio. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana e Cinecittà Luce SpA. Non mancheranno riflessioni sul futuro del patrimonio culturale – con l'incontro Artisans of Hope , riservato ai rappresentanti dei centri culturali cattolici e agli organismi internazionali impegnati nella promozione della cultura – e un'attenzione speciale a forme d'arte contemporanee come la poesia visiva, protagonista dell'esposizione Global Visual Poetry , curata da Raffaella Perna e ospitata nella sede del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Nei giorni del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, i partecipanti saranno invitati a compiere il passaggio della Porta Santa. Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura invita a vedere nell'arte e nella cultura strumenti privilegiati per promuovere il dialogo, l'inclusione e la speranza. Attraverso la celebrazione della bellezza e della creatività, esso vuole essere occasione di riflessione e appello ampio affinché le aspirazioni e le ricerche individuali si riconnettano a quelle collettive, cooperando alla costruzione di una società più giusta.