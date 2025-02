“Beato chi non ha perduto la sua speranza”, tema della Giornata dei nonni

La speranza, cuore del Giubileo, diventa anche la traccia scelta dal Papa per la quinta Giornata Mondiale dedicata aegli anziani che cade il prossimo 27 luglio. I versi del Libro del Siracide indicano nella speranza nel Signore la via per una vecchiaia cristiana e riconciliata

Vatican News

“Beato chi non ha perduto la sua speranza”. È il tema scelto dal Papa per la quinta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che, quest'anno, si celebrerà domenica 27 luglio. Lo rende noto un comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. “Le parole, tratte dal libro del Siracide – si legge - esprimono la beatitudine degli anziani e indicano nella speranza riposta nel Signore la via per una vecchiaia cristiana e riconciliata”. Nel Giubileo della speranza, la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021, vuole essere un'occasione per riflettere su come la presenza di nonni e anziani possa diventare un segno di speranza in ogni famiglia e comunità ecclesiale.

La celebrazione della Giornata seguirà il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani previsto dal 30 maggio al primo giugno. Lo scorso anno, nel messaggio di Francesco scritto in occasione della quarta Giornata mondiale dei nonni e degli anziani sul tema “Nella vecchiaia non abbandonarmi", il Papa aveva denunciato il diffondersi di una mentalità individualista nella quale l'anziano è visto spesso come un peso e un costo eccessivo per la società. Per tanto aveva invitato a superare questa visione, esortando a lavorare per un futuro diverso nel segno dell'alleanza tra generazioni.

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita rinnova a tutti l'invito di Papa Francesco a celebrare la Giornata in ogni diocesi a dedicare agli anziani le celebrazioni di domenica 27 luglio, promuovendo visite e occasioni di incontro tra le generazioni.