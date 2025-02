Francesco chiede responsabilità e non impunità nell'uso dell'IA

Il Pontefice ha inviato un forte messaggio ai partecipanti al IV Congresso latinoamericano del CEPROME sulla prevenzione degli abusi nella Chiesa, avvertendo che l’intelligenza artificiale facilita la produzione di contenuti dannosi e rende difficile la protezione di eventuali vittime

Felipe Herrera-Espaliat da Lima, Perù

Il Papa ha rivolto un forte richiamo alla responsabilità a tutti coloro che utilizzano l'intelligenza artificiale, esprimendo ancora una volta la volontà di rafforzare la protezione dei minori dagli abusi sessuali e quindi - ha detto - “estirpare questo cancro dalla società”. Francesco ha parlato con particolare forza delle minacce poste da alcuni settori dello sviluppo tecnologico e lo ha fatto inviando un messaggio alle oltre 500 persone che a Lima, in Perù, stanno partecipando al IV Congresso latinoamericano del CEPROME, in programma da oggi al 27 febbraio prossimo, organizzato assieme alla Pontificia Commissione per la protezione dei minori della Santa Sede.. Questo organismo è stata pioniere nella formazione di centinaia di figure che promuovono ambienti sani nella Chiesa e rafforzano una cultura di prevenzione di questi reati.

Una sensazione di impunità

Il Papa ha esordito sostenendo che Internet, rendendo tutto visibile con una finestra, crea una sensazione di impunità in quanto rende più facile per le persone sottrarsi alla responsabilità circa la loro presenza nell'universo parallelo del web. Tuttavia, con l'intelligenza artificiale questa impunità per Francesco aumenta non solo attraverso la visione, la raccolta o la diffusione di materiale inappropriato, ma anche attraverso la creazione di contenuti apparentemente nuovi ma sintetici, cioè composti da materiale già esistente nel cyberspazio.

“Non essendoci la nostra mano nella produzione di questi materiali si potrebbe creare la falsa illusione che non siamo noi a 'fare' qualcosa di vergognoso: aggredire una persona, rubare un'immagine, usare un concetto o un'idea di un altro, esporre qualcosa di intimo che dovrebbe rimanere nella sfera privata della persona. Ma non è vero - ha stigmatizzato il Pontefice - la macchina esegue i nostri ordini, realizza, non prende le decisioni, ma è programmata per farlo”.

I danni di un uso dannoso dell'intelligenza artificiale

Il messaggio di Francesco, letto dal nunzio apostolico in Perù monsignor Paolo Rocco Gualtieri, ha elencato i danni che possono derivare da un uso doloso e irresponsabile dell'intelligenza artificiale: “Danni a coloro che, vedendo ciò che abbiamo prodotto, vogliono emularlo; danni a causa dell'enorme flusso di materiali inadeguati che inquinano l'ambiente; danni per la difficoltà incontrata dalle autorità nel discernere tra materiale reale e sintetico per garantire la sicurezza di eventuali vittime, ecc”. Secondo il Papa, i responsabili di rendere più sicure queste tecnologie sono sia coloro che le usano sia coloro che le hanno progettate.

Dare voce a Dio e alle vittime

Di fronte alle sfide che l'intelligenza artificiale pone alla lotta contro gli abusi nella Chiesa, il Papa ha detto che ci sono due compiti fondamentali: il primo è quello di dare “voce a Dio e alle vittime che lo implorano, affinché ci sia consapevolezza del male che viene fatto” e, allo stesso tempo, “svelare la menzogna di nascondersi dietro la tecnologia per liberare la nostra coscienza”. Per questo motivo, Francesco ha esortato “a chiedere ai singoli, ai progettisti di queste tecnologie e alle autorità competenti di imporre limiti e norme chiare e concretamente misurabili che permettano di perseguire il loro uso dannoso o criminale”.

Gratitudine al Santo Padre

La direttrice di CEPROME, María Inés Franck, ha apprezzato molto il messaggio di Papa Francesco, soprattutto perché arriva in un momento in cui la sua salute è molto fragile. “Il Santo Padre ha costantemente incoraggiato e confermato i nostri sforzi per creare una cultura della prevenzione nella Chiesa. Le sue riflessioni approfondiscono la nostra comprensione di questa nuova realtà e ci illuminano la strada per continuare a lottare contro gli abusi e creare spazi ecclesiali che favoriscano la protezione di tutti, in particolare dei bambini e degli adolescenti in tutta l'America Latina”, ha commentato con gratitudine l’avvocatessa argentina.

Al IV Congresso CEPROME, intitolato “Intelligenza artificiale e abusi sessuali: una nuova sfida per la prevenzione”, parteciperanno esperti internazionali che hanno lavorato con le vittime di abusi nel loro processo di guarigione e di ricerca di giustizia.