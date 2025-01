Il Papa scrive a Trump: gli Usa siano terra di opportunità e accoglienza per tutti

Messaggio di Francesco al quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti in occasione del suo insediamento: “È mia speranza che sotto la sua guida il popolo americano si sforzi sempre di costruire una società più giusta, dove non ci sia spazio per odio, discriminazione o esclusione”. Il Pontefice prega perché Dio guidi gli sforzi del leader repubblicano per la pace e la riconciliazione

Vatican News

“Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l'odio, la discriminazione o l’esclusione”. È l’augurio che Papa Francesco invia in un messaggio a Donald Trump nell’Inauguration Day, il giorno del giuramento come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti.

Sforzi di pace

Nel messaggio Francesco invia il suo saluto e assicura le sue preghiere perché conceda al neo presidente “saggezza, forza e protezione nell'esercizio delle sue alte funzioni”. Guardando poi alle “numerose sfide” che la famiglia umana si trova oggi ad affrontare, in primo luogo “il flagello della guerra”, il Papa chiede “a Dio – scrive - di guidare i suoi sforzi nella promozione della pace e della riconciliazione tra i popoli”.

La cerimonia

Trump torna quindi alla Casa Bianca per un secondo mandato (il primo era stato nel 2016) dopo l’elezione del novembre 2024. La cerimonia per il passaggio di consegne con Joe Biden avverrà intorno a mezzogiorno (ora locale, circa le 18 in Italia) nella Rotonda del Campidoglio, alla presenza di leader mondiali e big della tecnologia. Prima di Trump, giurerà il vice presidente, JD Vance.