Il Papa ai giovani: il mondo affronta grandi prove, la speranza vince ogni crisi

In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, Francesco si rivolge ai partecipanti all'incontro europeo di Taizé a Tallinn, in Estonia: tra conflitti e violenze promuovete uno "spirito di condivisione e fraternità", superando stanchezze, crisi e ansie

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

Il Papa e tutta la Chiesa "contano" sui giovani, e in loro hanno fiducia. "Sperare oltre la speranza", quella che supera stanchezze, crisi ed ansie, è l'invito rivolto alle nuove generazioni, ancora più impellente in un mondo segnato da violenze e conflitti, dove le persone subiscono "trattamenti disumani" ritrovandosi "disorientate" dalle ineguaglianze e dai pericoli dettati dal cambiamento climatico.

Così si rivolge Francesco ai partecipanti all'incontro europeo dei giovani di Taizé a Tallinn, in Estonia. Lo fa in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rivolgendo i suoi "calorosi saluti" estesi a tutti i leader delle varie confessioni cristiane presenti nel Paese nord europeo.

"Espriemere quello che pensiamo e vogliamo"

Il Papa ricorda il suo viaggio apostolico nei Paesi baltici del 2018 e l'incontro con i giovani della Chiesa luterana di Kaarli, sempre a Tallinn. In quell'occasione, espresse la bellezza nel riunirsi per "condividere testimonianze di vita, esprimere quello che pensiamo e vogliamo".

Il Papa partecipa all'incontro ecumenico con i giovani nella Kaarli Lutheran Church a Tallinn

Le "grandi prove" affrontate nel mondo

L'incontro, il 47.mo, guidato dalla comunità cristiana ecumenica con sede in Francia, promuove uno "spirito di condivisione e fraternità" che si rivela ancora più necessario quando si guarda alle "grandi prove" che la comunità globale è chiamata ad affrontare. Francesco ricorda i tanti Paesi "segnati dalla violenza e dalla guerra", e le persone che ne subiscono le dirette conseguenze.

La speranza che vince stanchezza, crisi ed ansia

"Sperare oltre la speranza" è il messaggio che risuona, invece, da Tallinn. Un tema scelto da frère Matthew, priore di Taizé, che aderisce al tema del Giubileo appena inaugurato. A questo proposito, il Papa cita un passaggio del suo messaggio per la XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù.

“camminate nella speranza! La speranza vince ogni stanchezza, ogni crisi e ogni ansia, dandoci una motivazione forte per andare avanti, perché essa è un dono che riceviamo da Dio stesso: Egli riempie di senso il nostro tempo, ci illumina nel cammino, ci indica la direzione e la meta della vita”

In Evidenza 23/09/2021 Il Papa: l'Europa malata di stanchezza torni alla visione lungimirante dei fondatori Francesco celebra a San Pietro la Messa coi partecipanti alla plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee), per il 50.mo dell'istituzione. "La Chiesa abbia ...

"Cari giovani, il Santo Padre conta su di voi"

"Cari giovani, il Santo Padre conta su di voi", è la rassicurazione offerta da Francesco. Una fiducia che allarga a tutta la Chiesa, nel bisogno di "annunciare oggi la buona notizia dell'amore di Dio". Un obiettivo che si inserisce nel solco del "processo sinodale" intrapreso dalla comunità ecclesiale, capace di portare a "grandi progressi nell'amicizia ecumenica con i nostri fratelli e sorelle di diverse confessioni cristiane".

I messaggi delle altre autorità

A quelli di Francesco, si sono affiancati i saluti di altre autorità religiose e civili. "Con il vostro esempio, dimostrate che la fede cristiana è una forza trasformatrice capace di portare pace e speranza anche nei tempi più bui", ha scritto il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Un ricordo della sua prima visita a Taizé, lo ha invece inviato l'arcivescovo di York, Stephen Cottrell. Il segretario generale della Federazione Mondiale Luterana, Anne Burghardt ha auspicato una "trasformazione" nei cuori dei partecipanti all'incontro, notando come tuttavia essa richieda "perseveranza e pazienza".

Il presidente del Consiglio metodista mondiale, il vescovo Debra Wallace-Padgett, ha notato come i cristiani si distinguano in quanto "pieni di speranza", nonostante le avversità del mondo, mentre il segretario generale dell'Alleanza Mondiale Battista, Elijah Brown ha lodato la "dedizione" e "l'impegno" volti alla promozione di una "fede comune". Il responsabile per l'ecumenismo dell'Alleanza Evangelica Mondiale, Samuel van der Maas ha ringraziato i presenti per non essersi "arresi" ai correnti "giorni bui". Dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il ricordo della partecipazione, in quanto studente, ad un incontro con i giovani di Taizé, mentre dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, l'auspicio perché quello di quest'anno possa imprimere nei cuori dei presenti valori ed emozioni "durature".