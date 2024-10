Migranti appena sbarcati a Lampedusa (ANSA)

Il Papa all’Azione Cattolica: non chiudere la porta al migrante, va integrato

In un breve videomessaggio ai partecipanti al Convegno nazionale dei presidenti e assistenti diocesani dell'Azione Cattolica Italiana, in corso a Sacrofano (Roma), Francesco ricorda che il comando di Gesù “date loro da mangiare” vale per tutti i bisognosi “per accompagnarli, perché non vengano sommersi. In particolare i migranti”

Vatican News "Non possiamo chiudere la porta al migrante. Il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato. Nelle sue mani farà crescere tutti". Lo ha sottolineato Papa Francesco in un videomessaggio in spagnolo, rivolto ai partecipanti al Convegno nazionale dei presidenti e assistenti diocesani dell'Azione Cattolica Italiana, in corso a Sacrofano (Roma). "'Dare loro da mangiare' è il comando di Gesù che coinvolge tutti. Dare loro la mano per accompagnarli. Dare loro la mano perché non vengano sommersi, in particolare i migranti", ha proseguito il Pontefice ricordando che "nell'Antico Testamento vengono continuamente nominati tre bisognosi: la vedova, il malato e il migrante. Dio ama molto il migrante, si prende cura di lui".