Francesco ai giovani: non fermatevi mai, andate avanti con gioia e coraggio

Uno dei membri più giovani del Sinodo ha registrato un videomessaggio del Papa per i ragazzi e le ragazze del mondo. Proiettato nel briefing in Sala Stampa vaticana, è stato diffuso da sito e social della Segreteria generale del Sinodo. Il Pontefice incoraggia le nuove generazioni a "camminare sempre" e non fermarsi, per non finire come l'acqua che "se si ferma, è la prima a corrompersi"

Vatican News "Cari giovani, una delle cose più importanti è camminare...". Si apre con queste parole il videomessaggio che Papa Francesco ha registrato per tutti i giovani del mondo nell'ambito dei lavori della seconda sessione del Sinodo sulla Sinodalità. Per incoraggiare i giovani ad andare avanti e, come detto in tante occasioni, non fermarsi, il Pontefice usa la metafora dell'acqua. "Quando un giovane cammina va tutto bene, ma quando un giovane si ferma... è come l'acqua. Quando l'acqua cammina va bene, ma quando l'acqua si ferma... finisce male, è brutta con tante 'bestie' (animaletti) dentro", dice nel breve filmato, registrato da uno dei membri più giovani del Sinodo in una pausa delle congregazione generali. Il video è stato proiettato oggi, 23 ottobre, durante il briefing in Sala Stampa vaticana e diffuso tramite il sito e i social network della Segreteria generale del Sinodo. "L'acqua stanca è la prima a corrompersi. Il giovane stanco è il primo a corrompersi", afferma ancora Papa Francesco. "Avanti, camminate sempre. Guardate avanti con coraggio e con gioia". Da qui, la consueta richiesta: "Vi saluto. Pregate per me". Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui