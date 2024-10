Thailandia: l'autobus che ha preso fuoco il 1 ottobre alla periferia di Bangkok, con 38 studenti e 6 insegnanti a bordo. Il drammatico bilancio delle vittime è stato di 22 bambini e tre insegnanti

Bangkok: il cordoglio del Papa per le vittime dell’incidente allo scuolabus

Vatican News In un telegramma firmato dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, Papa Francesco si dice "profondamente rattristato" dalla notizia della morte di studenti e dei loro insegnanti, in seguito all'incidente di uno scuolabus fuori dalla città di Bangkok, capitale della Thailandia, avvenuto nei giorni scorsi. Il drammatico bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito il mezzo è di 22 bambini e tre insegnanti. Il Papa, si legge ancora nel telegramma, "estende le sue preghiere a tutti coloro che stanno soffrendo le conseguenze di questa tragedia, in particolare la famiglie in lutto, e affida le anime dei defunti all'amorevole misericordia dell'Onnipotente". Infine invoca su tutti la benedizione di Dio perché dia "forza, pace e consolazione". A bordo dell'autobus c'erano 38 studenti - tra bambini di un asilo e adolescenti - e sei insegnanti della scuola Wat Khao Praya Sangkharam del distretto di Lan Sak, nella provincia di Uthai Thani. 19 persone sono state tratte in salvo e sono state ricoverate in vari ospedali. Aperta un'inchiesta sulle cause. La prima ipotesi è che l'incendio abbia avuto origine dallo scoppio di uno pneumatico.