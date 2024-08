In udienza da Francesco il presidente del Malawi

Colloquio del Papa col capo di Stato africano Lazarus McCarthy Chakwera, che nel successivo incontro col cardinale Parolin e monsignor Gallagher ha parlato della situazione del Paese e dello scenario internazionale

Vatican News

Una nazione piccola, il Malawi, ma tra quelle con più alta densità demografica in Africa, con la stragrande maggioranza della popolazione che ha un’età media attorno ai 35 anni. E uno Stato che sta conoscendo un buono sviluppo socioeconomico, con trasformazioni in atto anche a livello ecclesiale - è del mese scorso la notizia che Malawi, Zambia e Zimbabwe stanno avviandosi verso un’entità episcopale autonoma a livello regionale. È questo il quadro di un Paese che oggi, 19 agosto, ha visto il suo più alto rappresentante istituzionale, il presidente della Repubblica Lazarus McCarthy Chakwera, intrattenersi a colloquio per circa venti minuti con il Papa per poi analogamente avere un incontro con i vertici della Segreteria di Stato.



Dialogo e riconciliazione



Proprio durante i “cordiali colloqui” con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, “sono state rilevate - informa una nota della Sala Stampa vaticana - le buone relazioni tra la Santa Sede e il Malawi, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socioeconomica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa cattolica nell’ambito della sanità, dell’istruzione e della formazione professionale”.

La conversazione, conclude la nota, ha poi riguardato “anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale e internazionale, rilevando l’importanza di promuovere il dialogo e la riconciliazione tra i popoli”.

Il presidente del Malawi mostra al Papa la scultura portata in dono

I doni



Al momento dello scambio dei doni, Francesco ha offerto al presidente del Malawi una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta “Riempiamo le mani di altre mani”, assieme a una copia del Messaggio per la Pace di quest’anno e del libro della LEV sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. Da parte McCarthy Chakwera ha regalato a Francesco un rilievo in legno scolpito da artigiani locali, raffigurante la mappa del Malawi con segnate le città principali e gli animali che abitano il Paese.