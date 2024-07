Il Papa: i politici siano al servizio del bene comune, attenti a disoccupati e poveri

Nel video della Rete mondiale di preghiera, Francesco dedica l’intenzione per il mese di agosto ai leader politici, perché svolgano il loro compito, che è “una delle forme più alte di carità”, diceva Paolo VI, con “spirito di servizio, non di potere”. E ricorda che non possiamo “progredire verso la fraternità universale senza una buona politica”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il Papa invita a pregare, in agosto, “perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale, lavorando per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri”. E’ l’immagine della buona Politica, quella “con la P maiuscola”, che “ascolta la realtà”, non la “roba da politicanti”, rinchiusa “in grandi edifici con lunghi corridoi”. Francesco la evoca nel Video del Papa promosso e diffuso dalla sua Rete mondiale di preghiera, che presenta l'intenzione da lui proposta alla Chiesa universale per il mese di agosto.

Una Politica con la P maiuscola per crescere nella fraternità

Il Pontefice esordisce ricordando perché oggi “la politica non gode di buona fama”: elenca “corruzione, scandali” e lontananza “dalla vita quotidiana delle persone”. “Ma possiamo progredire verso la fraternità universale senza una buona politica?” si chiede, e la risposta è negativa.

Come disse Paolo VI, la politica è una delle forme più alte di carità, perché cerca il bene comune. Parlo della Politica con la P maiuscola, non della roba da politicanti. Parlo della politica che ascolta la realtà, che è al servizio dei poveri, non di quella rinchiusa in grandi edifici con lunghi corridoi.

Papa Francesco nel video dell'intenzione di preghiera di agosto

La buona politica che “si preoccupa dei disoccupati”

Il Papa si riferisce alla politica “che si preoccupa dei disoccupati e sa molto bene quanto possa essere triste una domenica, quando il lunedì è un altro giorno senza poter andare a lavorare”. Vista così, una politica “molto più nobile di quanto sembri”. E il video alterna immagini di persone lasciate da sole, come una donna rifugiata, un quarantenne disoccupato, dei bambini senz’acqua, un uomo senzatetto per strada, e poi situazioni in cui, invece, hanno trovato una risposta – a volte di emergenza, a volte duratura – ai loro problemi. Il mondo senza una buona politica e il mondo con una buona politica.

Impegno politico con la P maiuscola

Grazie ai politici che hanno un vero spirito di servizio

Francesco lo ha scritto nella sua enciclica Fratelli Tutti: “Un individuo può aiutare una persona bisognosa ma, quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel ‘campo della più vasta carità, della carità politica’”. E così conclude il suo messaggio invitando tutti a ringraziare “i molti politici che svolgono il loro compito con uno spirito di servizio, non di potere, per tutti i loro sforzi per il bene comune”.

Un'altra immagine dal Video del Papa

Padre Fornos: sosteniamo chi è al servizio del bene comune

Il direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, il gesuita padre Frédéric Fornos, si chiede: perché “pregare per i politici?”. Perché invece di screditarli, risponde, è più utile aiutarli “ad essere gli uomini e le donne che vorremmo fossero”. “Perché ci vuole un grande coraggio – spiega - per essere dove sono e per cercare di vivere in modo integro! Mettono in gioco tutto: il loro tempo, la loro vita familiare, le loro capacità, la loro forza fisica, la loro reputazione”. A volte è vero che alcuni sono guidati da avidità, potere e denaro, conclude Fornos, “ma sono anche molti quelli che si impegnano realmente al servizio del bene comune”. Quello che noi possiamo fare è pregare per loro. Dal 2016, Il Video del Papa è stato visualizzato più di 226 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una copertura stampa in 114 Paesi.

L'impegno politico al servizio dei poveri