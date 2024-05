Papa Francesco incontra i sacerdoti dai 40 anni di ordinazione

Un momento di ascolto e dialogo nel pomeriggio a San Giuseppe al Trionfale. Il 29 maggio il Pontefice incontrerà i preti ordinati tra il 2024 e il 2014 presso la Casa delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro

Vatican News

Oggi, 14 maggio 2024, alle ore 15.30, Papa Francesco si recherà nella parrocchia di San Giuseppe al Trionfale (via Bernardino Telesio, 4/b) e incontrerà i sacerdoti dai 40 anni di ordinazione in su. In tutto parteciperanno una sessantina di sacerdoti e saranno presenti anche il vescovo Baldo Reina, vicegerente della Diocesi di Roma, e il vescovo Michele Di Tolve, delegato dell’Ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa. Quindi, mercoledì 29 maggio, sempre alle 15.30, il Pontefice incontrerà i preti ordinati tra il 2024 e il 2014, cioè nei primi dieci anni di ordinazione; l’appuntamento sarà presso la Casa delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro (via Portuense, 739). Successivamente incontrerà anche i sacerdoti dagli 11 ai 39 anni di ordinazione.

"È desiderio del Santo Padre, dopo aver concluso il giro dei settori della diocesi di Roma, di incontrate tutti i preti per annata di ordinazione presbiterale. È suo desidero continuare a mantenere un dialogo diretto con i preti della sua diocesi". A spiegarlo è monsignor Di Tolve, che aggiunge: "Il Papa comincia questo giro incontrando i preti più maturi, coloro che hanno attraversato varie stagioni della vita della diocesi di Roma. La recente pubblicazione della Bolla di indizione del Giubileo sarà uno degli argomenti di dialogo e di confronto".