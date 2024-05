Francesco: finisca la guerra che è sempre una crudeltà. I bambini soffrono

All’udienza generale, il Papa chiede preghiere per gli innocenti vittime dei conflitti, in Ucraina, Palestina, Israele, Myanmar e altri luoghi del mondo, esprimendo dolore per i piccoli che "hanno perso il sorriso", come quelli incontrati qualche giorno fa. Il Pontefice richiama la figura di don Giuseppe Rossi beatificato a Novara e si sofferma sulla tragedia che ha sconvolto la Papua Nuova Guinea, dove 2 mila persone sono morte travolte da una frana

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano

I bambini che non sorridono più, i bambini che soffrono, i bambini nelle guerre: il pensiero di Francesco non si discosta dalla crudeltà dei conflitti, sulle conseguenze che ricadono sugli innocenti e, ancora una volta, nei saluti dopo l’udienza generale, rivolge il suo pensiero, alle piccole vittime della violenza, in Ucraina, come in altri luoghi del mondo.

Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina, l’altro giorno ho ricevuto bambini e bambine che hanno sofferto bruciature, hanno perso le gambe bella guerra. La guerra è sempre è una crudeltà. Questi bambini devono cominciare a camminare, a muoversi con braccia artificiali. Hanno perso il sorriso, è molto brutto, molto triste, quando un bambino perde il sorriso.

I bambini soffrono

Le parole di Francesco riportano a quando, lo scorso sabato 24 maggio, ha ricevuto in Vaticano un gruppo di piccoli ucraini e palestinesi arrivati a Roma in occasione della Giornata Mondiale dei bambini. Piccole vittime della violenza, bambini mutilati, che nel giorno della festa a loro dedicata hanno salutato il Pontefice, gioiosi nonostante tutto. E Francesco, all’udienza, posa il suo sguardo su tutti i bambini del mondo.

Preghiamo per i bambini ucraini. Non dimentichiamo Palestina, Israele, che soffrono tanto. Che finisca la guerra! E non dimentichiamo il Myanmar che è in guerra e tanti Paesi che sono in guerra. I bambini soffrono, i bambini nella guerra soffrono preghiamo il Signore perché sia vicino a tutti e ci dia la grazia della pace

Ripondere alle povertà del nostro tempo

Di Ucraina Francesco aveva già parlato nel saluto ai pellegrini polacchi presenti in piazza San Pietro, indicando loro di guardare, per “rispondere alle povertà del nostro tempo”, al beato cardinale Stefan Wyszyński, primate della Chiesa polacca, e imparare dalla sua generosità a rispondere “alle povertà del nostro tempo, comprese quelle causate dalla guerra in tanti Paesi, specialmente in Ucraina”.

Il ricordo del beato Giuseppe Rossi

Lo sguardo del Papa è quindi andato ad un sacerdote martire della guerra, ucciso “in odio della fede” , don Giuseppe Rossi, beatificato la scorsa domenica 26 maggio, a Novara. Un “parroco zelante della carità” lo definisce Francesco, che “non abbandonò il gregge nel tragico periodo della Seconda Guerra mondiale ma lo difese fino all’effusione del sangue. La sua testimonianza eroica ci aiuti ad affrontare con fortezza le prove della vita", dice Francesco chiedendo "un applauso per il nuovo Beato".

Vicinanza alle vittime della frana in Papua Nuova Guinea

Il Pontefice ha quindi invitato i presenti a rivolgere le preghiere per le vittime e per i loro familiari della frana che ha sconvolto la Papua Nuova Guinea, Paese dove si recherà il prossimo settembre e che oggi sta piangendo circa 2 mila morti. Un disastro naturale, lo smottamento, che, lo scorso 24 maggio, avrebbe colpito più di sei villaggi in una area montuosa della parte centrale del Paese.

Il Signore conforti i familiari, quanti hanno perso la casa e il popolo papuano che a Dio piacendo incontrerò nel settembre prossimo