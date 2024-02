Il Papa: non abbiamo ascoltato abbastanza la voce delle donne nella Chiesa

Pubblichiamo la prefazione di Papa Francesco al libro «Smaschilizzare la Chiesa»? Confronto critico sui “principi” di Hans Urs von Balthasar (Edizioni Paoline) uscito in questi giorni. Il volume raccoglie gli interventi di tre teologi, la religiosa salesiana Linda Pocher, Lucia Vantini e don Luca Castiglioni chiamati a partecipare al Consiglio dei Cardinali riunito per riflettere sul ruolo delle donne nella Chiesa

Papa Francesco

La presenza e il contributo delle donne alla vita e alla crescita delle comunità ecclesiali attraverso la preghiera, la riflessione e l’azione sono realtà che da sempre arricchiscono la Chiesa, anzi ne costituiscono l’identità. Eppure ci siamo accorti, specialmente durante la preparazione e la celebrazione del Sinodo, che non abbiamo ascoltato abbastanza la voce delle donne nella Chiesa e che la Chiesa da esse ha ancora molto da imparare.

È necessario ascoltarsi reciprocamente per “smaschilizzare” la Chiesa, perché la Chiesa è comunione di uomini e donne che condividono la stessa fede e la stessa dignità battesimale. Mettendoci davvero in ascolto delle donne, noi uomini ci mettiamo in ascolto di qualcuno che vede la realtà da una prospettiva diversa e così siamo portati a rivedere i nostri progetti, le nostre priorità. A volte siamo spaesati. A volte quello che ascoltiamo è talmente nuovo, talmente diverso dal nostro modo di pensare e di vedere, che ci sembra assurdo e ci sentiamo intimiditi. Ma questo spaesamento è sano, ci fa crescere.

Ci vogliono pazienza, rispetto reciproco, ascolto e apertura per imparare davvero gli uni dagli altri e per avanzare come un unico Popolo di Dio, ricco di differenze, ma che cammina insieme.

Proprio per questo ho voluto chiedere a una donna, una teologa, di offrire al Consiglio di Cardinali un percorso di riflessione sulla presenza e sul ruolo delle donne nella Chiesa. Il punto di partenza, per questo percorso, è la riflessione di Hans Urs von Balthasar sui principi mariano e petrino nella Chiesa, riflessione che ha ispirato il magistero degli ultimi pontificati nello sforzo di comprendere e valorizzare la differente presenza ecclesiale di uomini e donne.

Il punto di arrivo, però, è nelle mani di Dio. Preghiamo lo Spirito perché ci illumini e ci aiuti a capire, a trovare un linguaggio e un pensiero efficaci per rivolgerci alle donne e agli uomini di oggi, nella Chiesa e nel mondo, perché possano crescere la coscienza della reciprocità e la pratica della collaborazione tra gli uomini e le donne.

Sono lieto che attraverso questa pubblicazione le riflessioni che Lucia Vantini, Luca Castiglioni e Linda Pocher hanno offerto al Consiglio di Cardinali possano essere a disposizione di quanti desiderano partecipare al dialogo sinodale e approfondire il tema dei rapporti ecclesiali fra uomini e donne, che mi sta molto a cuore. Si tratta di riflessioni che tendono ad aprire piuttosto che a chiudere; che provocano a pensare, invitano a cercare, aiutano a pregare.

Ecco ciò che desidero a questo punto del processo sinodale: che non ci stanchiamo di camminare insieme, perché solo quando camminiamo siamo ciò che dobbiamo essere, il corpo vivo del Risorto in movimento, in uscita, incontro ai fratelli e alle sorelle, senza paura, per le strade del mondo. Maria, madre della fede, ci accompagni in questo cammino!

Città del Vaticano, 8 dicembre 2023