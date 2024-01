Decreto sulla pubblicazione di provvedimenti normativi nello Stato vaticano

Papa Francesco stabilisce che tutti i provvedimenti normativi, di qualsiasi natura, devono ritenersi pubblicati al momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, gli Uffici Postali e il Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano

Con un Decreto legislativo, pubblicato oggi 17 gennaio, Papa Francesco stabilisce che “tutti i provvedimenti normativi, di qualsiasi natura, devono ritenersi pubblicati al momento della loro affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano”, prescindendo dalla data di effettiva pubblicazione nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis.

Una prassi già in vigore che tuttavia necessitava di una “opportuna chiarificazione”. Si legge infatti nel Decreto del Papa: “Esigenze emerse recentemente nell’ambito delle attività e funzioni legislative richiedono un’opportuna chiarificazione per consentire l’efficace e tempestiva entrata in vigore dei provvedimenti normativi nello Stato della Città del Vaticano”.

Francesco stabilisce che il Decreto “entri immediatamente in vigore” e, “munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano”. Il testo corrispondente il Papa vuole che sia “pubblicato mediante affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano”, e “successivamente inserito nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.