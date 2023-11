Colloquio telefonico tra Papa Francesco e il presidente iraniano Raisi

La conversazione è avvenuta nel pomeriggio, ha confermato il direttore della Sala Stampa vaticana

Vatican News

Papa Francesco ha avuto una conversazione telefonica oggi pomeriggio col presidente iraniano Ebrahim Raisi. Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, confermando il colloquio, ha precisato che è avvenuto su richiesta del capo di Stato dell’Iran.

Il sito della presidenza iraniana riferisce che Raisi ha apprezzato gli appelli del Papa per un cessate il fuoco a Gaza. Un appello ripetuto oggi all’Angelus da Francesco:

Continuo a pensare alla grave situazione in Palestina e in Israele, dove tantissime persone hanno perso la vita. Vi prego di fermarvi, in nome di Dio: cessate il fuoco! Auspico che si percorrano tutte le vie perché si eviti assolutamente un allargamento del conflitto, si possano soccorrere i feriti e gli aiuti arrivino alla popolazione di Gaza, dove la situazione umanitaria è gravissima. Si liberino subito gli ostaggi. Tra di loro ci sono anche tanti bambini, che tornino alle loro famiglie! Sì, pensiamo ai bambini, a tutti i bambini coinvolti in questa guerra, come anche in Ucraina e in altri conflitti: così si sta uccidendo il loro futuro. Preghiamo perché si abbia la forza di dire “basta”.

Il 30 ottobre scorso si era svolta una conversazione telefonica tra monsignor Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Esteri iraniano, anche in questo caso su richiesta iraniana. Nel colloquio, aveva riferito Matteo Bruni, Gallagher aveva espresso “la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente”.

Nei giorni scorsi sono stati resi noti altri colloqui telefonici del Papa: il 2 novembre col presidente palestinese Mahmoud Abbas, il 26 ottobre con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il 22 ottobre con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Francesco aveva, tra le altre cose, indicato la necessità di trovare percorsi di pace e la speranza di poter arrivare alla soluzione dei due Stati con uno statuto speciale per Gerusalemme.