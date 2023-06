Papa Francesco al Gemelli, trascorsa bene anche la scorsa notte

La Sala Stampa vaticana informa sulla convalescenza del Pontefice dopo l'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi

Vatican News

Papa Francesco ha trascorso bene anche la notte scorsa, la terza al Policlinico Gemelli dopo l’operazione del 7 giugno di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Lo comunica la Sala Stampa vaticana, nel consueto aggiornamento mattutino, spiegando che ulteriori informazioni verranno fornite in giornata.

Nella serata di ieri, sempre la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso una nota dello staff medico che segue la convalescenza del Papa in cui si sottolineava che il decorso post operatorio di Francesco continua ad essere regolare e nella norma. "I parametri emodinamici sono normali”, spiegano i medici, il Papa “ha sospeso le flebo e continuato ad alimentarsi con una dieta liquida".

Nel pomeriggio il Pontefice si era “raccolto in preghiera” e “dedicato alle attività lavorative" e "in serata ha ricevuto l’Eucaristia". Il comunicato diffuso ieri informava pure che Francesco era “toccato dai numerosi messaggi che continua a ricevere in queste ore; in particolar modo intende rivolgere il pensiero e il proprio ringraziamento ai bambini in questo momento ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore ricevuto attraverso i loro disegni ed i loro messaggi". Ai bambini, "come al personale medico, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli assistenti spirituali che quotidianamente toccano con mano il dolore, alleviandone il peso", Francesco ha espresso “la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera".